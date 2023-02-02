Более 1500 орловских водителей лишились прав

Причинами лишения прав были грубые нарушения Правил дорожного движения.

В Орловской области в 2022 году в отношении водителей, грубо нарушивших Правила дорожного движения, сотрудниками полиции в суды было направлено 6185 административных материалов. По результатам их рассмотрения 1651 нарушитель был по решениям судов лишен права управления транспортными средствами на различные сроки. Кроме того, еще 412 водителей, грубо нарушивших ПДД, были подвергнуты административному аресту.

Такие данные в своем отчетном докладе озвучил начальник Управления МВД России по Орловской области Юрий Савенков. Как уже рассказывал «Орелград», он выступил на заседании Орловского облсовета народных депутатов. Отметим, что многие из лишенных прав водителей попались полицейским пьяными за рулем. Только на территории областного центра в минувшем году было составлено 595 административных протоколов за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Еще 520 протоколов было составлено за отказ водителей от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Напомним, по закону в этом случае водитель автоматически приравнивается к пьяному. В целом в минувшем году в Орле к уголовной ответственности за неоднократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения было привлечено 124 гражданина, обвинения им предъявляли по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Для сравнения, в целом по Орловской области в минувшем году сотрудниками ДПС было пресечено 2213 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения было возбуждено 227 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ. Добавим, что в областном центре сотрудниками городского отдела ГИБДД совместно с сотрудниками ДПС УГИБДД в 2022 году было пресечено 53 329 различных нарушений Правил дорожного движения.

ИА «Орелград»