Орловские силовики взяли под охрану школьные автобусы

Более 50-ти автобусов оборудовали тревожными кнопками.

В Орловской области сотрудники Росгвардии подключили к централизованному пульту охраны 59 автобусов, принадлежащих школам из 23 районов региона. Причем силовики на этом не остановились и продолжают принимать под охрану автотранспорт муниципальных образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Росгвардии. Силовики также проводят инструктажи и учебные тренировки с работниками школ, а работоспособность тревожных кнопок проверяется правоохранителями ежедневно в дистанционном формате.

«В каждом автобусе установлена тревожная кнопка, нажать на которую может и водитель, и сопровождающий детей педагог, — рассказал заместитель начальника управления вневедомственной охраны Максим Сиротинин. — Сигнал передается на пульт вневедомственной охраны, далее дежурный сотрудник Росгвардии направляет к месту происшествия ближайшую группу задержания, что позволяет сократить время прибытия до нескольких минут».

Пристально следят силовики и за другими важными охраняемыми объектами. В качестве примера в ведомстве привели организации топливно-энергетического комплекса. Сообщается, что в Орле и по области сотрудники Росгвардии планово проводят комплексные проверки 19 объектов ТЭК. Они контролируют состояние инженерно-технической безопасности, проводят инструктажи и профилактические беседы с персоналом по отработке алгоритма действий в случае угрозы чрезвычайных происшествий.

«Согласно действующему законодательству росгвардейцы реализуют комплексные проверки раз в три года, — уточнили в силовом ведомстве. — В случае выявления нарушений правоохранители составляют протокол и отслеживают устранение недостатков. Стражи правопорядка ведут надзор за рабочей документацией объектов ТЭК, подразделений ведомственной охраны, ряда юридических лиц с особыми уставными задачами; проводят необходимые исследования, испытания и экспертизы на предмет антитеррористической защищенности, дают практические рекомендации по ее улучшению».

Кстати, несколько дней назад в Управлении Росгвардии по Орловской области состоялось совещание по вопросам обеспечения безопасности субъектов ТЭК, расположенных на территории региона. Участники подвели итоги контрольно-надзорных мероприятий за 2022 год и уточнили задачи текущий год.

ИА «Орелград»