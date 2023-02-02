В Орле гаишники обезопасили спорный участок

Новые знаки установили на пересечении улиц Октябрьской и Приборостроительной.

Как сообщает региональное Управление ГИБДД, в Орле утверждена новая схема установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной разметки на пересечении улиц Октябрьской и Приборостроительной. Дело в том, что данный участок по итогам минувшего года был признан одним из самых аварийно опасных. На указанном перекрестке было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили ранения различной степени тяжести.

Как отмечают в УГИБДД, причиной аварий стало нарушение одного из пунктов Правил дорожного движения, а именно несоблюдение очередности проезда. Как правило, сотрудники ГИБДД оперативно реагируют на тревожную статистику и принимают меры для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности дорожного движения на потенциально опасных участках.

«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле в районе дома 2 по переулку Ягодный установлен дорожный знак 5.15.1 – «Направления движения по полосам» и горизонтальная разметка 1.18, которая указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам, — информирует УГИБДД. — Так, теперь запрещен поворот на улицу Приборостроительную со стороны улицы Октябрьской при движении со стороны улицы Андрианова в направлении улицы Ломоносова».

Ранее начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу Юрий Капустин рассказал, что в 2022 году на территории города Орла произошло 260 ДТП, в результате которых 17 человек погибли, а 309 получили ранения. Из них наездов на пешеходов было зарегистрировано 75, в результате погибли 10 человек. Личным составом отдела ГИБДД за год было выявлено 2774 административных правонарушений в области дорожного движения.

«Проанализировав все ДТП, мы выявили восемь опасных участков, где наиболее часто случаются аварии, — подчеркнул Юрий Капустин. — Это район улицы Комсомольской, 269 и 234, улицы Розы Люксембург (мост Дружбы), Московское шоссе, 65, 60 (магазин Лента), 1, улица Михалицына, 10, Наугорское шоссе, 33 и улица Московская, 126 (денежное хранилище). Призываю всех водителей и пешеходов, которые часто ходят и ездят в этих районах, быть предельно внимательными и соблюдать все правила дорожного движения!».

ИА «Орелград»