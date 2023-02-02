В Орле похитили 1,2 млн рублей нацпроекта

Возбуждено два уголовных дела.

Признаки преступления выявила прокуратура Орловской области при проверке расходования средств на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».

В январе 2021 года МКУ «УКС Орла» заключило контракт с ООО «Мир строительной техники» на благоустройство трех дворов у домов на улице Металлургов. Подрядчик выполнил работы не в полном объеме, однако получил оплату. Заведомо ложные сведения, указанные в актах, не были выявлены заказчиком, также не оценивалось должным образом качество используемых материалов, отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ущерб, нанесенный бюджету, оценили в 1,2 млн рублей. Возбуждены дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

ИА «Орелград»