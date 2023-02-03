Еще один очаг АЧС вскрыли в Орловской области

Новые ограничительные меры введены на территории Дмитровского района.



Губернатор Андрей Клычков на основании представления начальника управления ветеринарии издал указ об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней. Карантин введен на территории охотничьего хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Сапсан» Березовского сельского поселения Дмитровского района. Очаг заболевания составляет всего четыре квадратных метра. Вирус был обнаружен у дикого кабана.

Диагноз подтвердила экспертиза патологического материала, проведенная специалистами Федерального центра охраны здоровья. Клычков установил ограничительные мероприятия, запретив на период действия карантина в инфицированных объектах посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации вируса. Он также утвердил план мероприятий по предотвращению распространения возбудителя болезни на отдельных территориях Орловской области.

Главе Дмитровского района рекомендовано на период действия карантина обеспечить работу по пресечению неправомерной реализации живых животных и животноводческой продукции на розничных рынках, ярмарках, в том числе на ярмарках выходного дня, в иных местах скопления граждан. Департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области на период действия карантина поручено обеспечить принятие решения о регулировании численности дикого кабана на территории охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой его обитания дикого кабана.

Отметим, что губернаторским указом предусмотрено изъятие до 100 процентов особей кабана на территориях, прилегающих к территориям инфицированных объектов в радиусе 30 км. Отбор и доставка биоматериала также предусмотрены в объеме 100 процентов «с целью проведения лабораторного мониторинга для выявления возможной циркуляции вируса АЧС от добытых особей диких кабанов». Напомним, что на территории Дмитровского района уже на протяжении трех месяцев регистрируются очаги АЧС.

Орловская область все это время не исчезает из федерального оперативного мониторинга ситуации по заразным заболеваниям животных. По данным этого мониторинга в режиме карантина по АЧС среди домашних свиней в целом на территории России сейчас находятся 32 очага, из них два — в Орловской области. В дикой природе в режиме карантина по АЧС в целом по стране находятся 15 очагов, из них четыре приходятся на Орловщину.

ИА «Орелград»