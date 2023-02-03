Орловская «Спецавтобаза» получила автогрейдер

3.2.2023 | 9:28 ЖКХ, Новости

Пополнение парка техники обошлось в 15,3 млн рублей.

Фото пресс-службы Администрации Орла

В пресс-службе администрации Орла уточнили, что самоходный автогрейдер – это произведение челябинского автопрома. Сейчас идет оформление документов. Автогрейдер выпустят в работу весной. Он может быть использован для выравнивания грунтовки, планирования территории, даже уборки дорог, включая зимний период.

Всего по информации пресс-службы учреждение в 2023 году должно получить 17 единиц техники, автогрейдер стал 12-й обновкой. Ранее на «Спецавтобазу» поступил специальный термос, который поддерживает оптимальную температуру асфальтовой смеси.

ИА «Орелград»

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