Передать посылки бойцам в зону СВО можно на ярмарках

В Орле продолжают сбор продовольствия, вещей и медикаментов.

Передать посылку в зону СВО можно через ярмарки выходного дня. Как уточнили в мэрии Орла, ярмарки работают с 9.00 до 14.00. По субботам – на Комсомольской площади и по воскресеньям – на улице Приборостроителей. Специальные палатки для сбора посылок помечены баннером #СвоихНеБросаем.

Бойцам можно передать продовольственные товары: лапшу быстрого приготовления, тушёнку, рыбные консервы, чай, кофе, сухие кондитерские изделия, конфеты, сгущёнку и сигареты. Скоропортящиеся продукты, а также консервы и напитки в стеклянной таре не принимают.

Из одежды приветствуются носки, нижнее бельё, шапки, зимние перчатки, тёплые кофты Нужны фонари и батарейки. Также бойцам пригодятся медикаменты, особенно препараты для лечения лор-болезней, противовирусные и жаропонижающие, таблетки от головной боли, а также желудочные и кровоостанавливающие средства.

В мэрии напоминают, что постоянный пункт приёма помощи участникам СВО открыт по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в администрации Советского района Орла (ул. Октябрьская, 30).

ИА «Орелград»