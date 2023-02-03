В бою за Артемовск погиб боец ЧВК Вагнер из Орла

О жизни мужчины и прощании с ним рассказал «Совет солдатских матерей».

Как сообщили в Совете солдатских матерей, 3 января житель Орла Артем Чириков погиб в ходе ожесточенных боев за город Артемовск в Донецкой Народной Республике. Ему было 25 лет.

«Он никогда не прятался за спины сослуживцев, всегда рвался в бой среди первых. Но ранение от разорвавшегося рядом снаряда оказалось несовместимым с жизнью», — говорится в сообщении.

За мужество и героизм, проявленные в СВО, Артем Чириков награжден Вагнеровским крестом, медалями «За участие в боевых действиях» и «За отвагу».

Артем Чириков родился, учился и работал в Орле. Его мама рассказала, что сын активно принимал участие в спортивных соревнованиях и культурной жизни школы №13.

«Артем был добрым, отзывчивым парнем, душой любой компании», — цитирует сайт мать погибшего бойца.

В 23 года Артем женился, у него родился сын. Так случилось, что молодой отец после драки попал на два года в колонию. В октябре прошлого года Артем Чириков решил принять участие в специальной военной операции и подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

В канун Нового года Артем позвонил домой. Он поздравил родных с праздником и рассказал, что получил медаль «За отвагу». В апреле планировал вернуться домой и начать жизнь с чистого листа.

Артема Чирикова проводили в последний путь 25 января. Он похоронен на аллее Славы на Наугорском кладбище.

ИА «Орелград»