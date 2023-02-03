В Орле освободили кота из иномарки-ловушки

Помощь орловских спасателей потребовалась невезучему полосатику.

Кот залез под капот Lifan и не смог самостоятельно выбраться из западни. Подозрительное мяуканье отметила жительница Орла, когда села за руль своего X60. Женщина поняла, что в автомобиль забралась кошка, и обратилась к спасателям.

На сигнал откликнулись сотрудники техногенной группы областной ПСС. Они выехали на Московское шоссе, где стоял автомобиль. Напуганного кота удалось достать спасателю-кинологу. Он подобрался к подкапотному пространству снизу и вытянул усатого из ловушки, сообщают в МЧС Орловской области.

Полосатый не пострадал. Кот оказался снова на свободе, благодаря бдительной автоледи и отзывчивым спасателям.

Отметим, безнадзорные животные часто греются в машинах. Если кота вовремя не наметить, неожиданная поездка может обернуться для него гибелью.

ИА «Орелград»