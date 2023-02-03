В Орловской области за четыре года мусорной реформы от стихийных свалок освободили участки размером в 95 футбольных поля

В 2019 году в Орловской области, как и по всей стране, стартовала мусорная реформа. Одной из ее целей стало выявление и ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (ТКО).

Под несанкционированными свалками подразумеваются ТКО объемом более одного кубометра, размещенные в непредназначенных для этого местах (оврагах, лесопосадках и т.д.).

На момент старта мусорной реформы в Орловской области было зафиксировано 145 несанкционированных свалок в 75 муниципальных образованиях на общей площади 32,57га, и общим объемом 11 529куб.м. отходов

В рамках действующего законодательства региональные операторы по обращению с ТКО наделены полномочиями по выявлению несанкционированных свалок и понуждению правообладателей земельных участков, на которых они образовались, к их ликвидации. Если тот или иной правообладатель не принимает мер по ликвидации несанкционированной свалки, то регоператор вправе убрать такую свалку своими силами или силами привлеченных организаций и затем предъявить возмещение затрат на ее ликвидацию правообладателю земельного участка.

За четыре года мусорной реформы компания «Зеленая роща», региональный оператор по обращению с ТКО в Орловской области, совместно с муниципалитетами из 145 выявленных в 2019 году несанкционированных свалок ликвидировали все свалки, а вместе с выявленными в 2020-2022 году ликвидировано 227 несанкционированных свалок на общей площади 67,64га. Площадь освобожденных от несанкционированных свалок земель сопоставима с 95 футбольными полями. А общий объем мусора на этих свалках составил 15 238 кубометров. Для того, чтобы вывезти это количество отходов потребовалось более 1000 самосвалов.

«К сожалению, несанкционированные свалки как явление пока себя не изжили. Но ужесточающееся в этом направлении законодательство, масштабное внедрение систем видеонаблюдения, несомненно, со временем позволят искоренить такие свалки. Важно отметить, что растет и экологическая культура населения. Во многом это происходит благодаря тому, что, в частности, в системе образования теме экологии начали уделять все больше внимания. А пока мы совместно с муниципалитетами продолжаем борьбу с несанкционированным складированием мусора. Так, в текущем году компания «Зеленая роща» планирует ликвидацию 8 свалок: три свалки в Хотынецком районе, по 2 в Урицком районе и Орловском муниципальном округе, одну в городе Орле»,- делится Александр Муромский, директор УК «Зеленая роща».

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