Лучших досуговых работников выберут в Орле

В областном центре стартует традиционный конкурс для работников культуры.

Администрация областного центра объявила о проведении традиционного городского конкурса «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов города Орла». Он проводится «в целях выявления передового опыта и поддержки наиболее значимых творческих проектов, повышения профессионального престижа профессии, стимулирования творческой и инновационной деятельности».

Одной из задач конкурса является привлечение молодых специалистов в муниципальные досуговые учреждения культуры, музыкальные и танцевальные коллективы. Организатором выступит администрация города Орла в лице управления культуры. В этом году конкурс проводится с 8 февраля по 15 марта 2023 года в три этапа: первый, с 8 по 28 февраля, — прием заявок; второй, с 1 по 15 марта, — работа жюри; третий, 24 марта 2023 года – награждение победителей.

В конкурсе могут принять участие работники культуры со стажем не менее трех лет работы в своем учреждении. Это может быть художественный руководитель, администратор, заведующий отделом, аккомпаниатор-концертмейстер, художник, режиссер, звукооператор, инженер по световому или сценическому оборудованию, руководитель клубного формирования, культорганизатор. Заявки примут и от дирижеров, хормейстеров и балетмейстеров, костюмеров, аранжировщиков, вокалистов и артистов балета, ансамбля или оркестра народных инструментов.

«Выдвижение претендента на участие в конкурсе осуществляется общим собранием коллектива учреждения, — говорится в положении о конкурсе. — Решение о выдвижении принимается открытым голосованием простым большинством голосов при участии в голосовании не менее 2/3 списочного состава коллектива. Решение считается принятым, если его поддержало большинство участвовавших в собрании. Решение собрания оформляется протоколом».

Кстати, для претендента на участие в конкурсе работа в муниципальном культурно-досуговом учреждении или учреждении культуры города Орла должна являться основной. Оценивать их будут по ряду критериев, в том числе по показателям результативности и эффективности деятельности за три года, предшествующих проведению конкурса. В частности, жюри примет во внимание достижения воспитанников творческих коллективов, клубных формирований, кружков, студий и ансамблей, творческую активность (участие в концертной деятельности, фестивалях и конкурсах различного уровня, праздничных мероприятиях, социально-значимых проектах), а также личные победы (наличие наград, благодарственных писем, дипломов, похвальных грамот).

Отметим, что присутствие участников конкурса на итоговом заседании жюри обязательно. Победители получат премии почетные грамоты из рук мэра Орла на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Всероссийского Дня работников культуры 24 марта 2023 года.

ИА «Орелград»