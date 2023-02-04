Под Орлом призывник подал в суд на военкомат

Административное дело рассмотрел Новосильский районный суд.

В Орловской области Новосильский районный суд оставил без удовлетворения иск призывника о признании незаконным решения призывной комиссии о призыве на военную службу. Детали процесса раскрыла пресс-служба суда. Отметим, что это было дело, рассмотренное в рамках административного делопроизводства. Иск подал житель Новосиля, ответчиками выступили районная призывная комиссия и военный комиссариат Новосильского, Корсаковского и Залегощенского районов. К участию в деле со стороны ответчиков был привлечен даже областной Военкомат.

Молодой человек оспаривал решение призывной комиссии Новосильского района о его призыве на военную службу. В иске он указал, что состоит на воинском учете в военном комиссариате. В ноябре 2022 года по заключению врачей-специалистов он был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. Тогда же было принято решение о призыве его на военную службу. Однако, по мнению истца, данное решение нарушает его право на освобождение от призыва ввиду наличия заболевания, которое предполагает установление категории годности «В» (ограниченно годен к военной службе).

«Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела административным истцом не представлено бесспорных доказательств того, что на момент прохождения медицинского освидетельствования в период осеннего призыва 2022 года он имел заболевания, дающие основания для установления ему категории годности «В», а также что при проведении медицинского освидетельствования допущены такие нарушения, которые привели к принятию необоснованных решений», — сообщила пресс-служба суда.

Также суд обратил внимание на то, что истец, хотя и был не согласен с результатом медицинского освидетельствования, не воспользовался своим правом на проведение независимой экспертизы. Поясним, что такой порядок установлен постановлением правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 года №574 «Об утверждении положения о независимой военно-врачебной экспертизе».

«Суд, проверив доводы административных исковых требований, исследовав материалы административного дела, в удовлетворении требований административного истца отказал, — сообщили в ведомстве. — Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящий суд в установленный законом срок».

ИА «Орелград»