Под Орлом уничтожат половину бродячих собак

Задачу по ликвидации животных поставили власти Мценского района.

Администрация Мценского района Орловской области утвердила муниципальную программу «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2023-2025 годы». Напомним, что недавно соответствующие полномочия были переданы с областного уровня на муниципальный. При этом финансирование осталось областным. Например, мценские власти на реализацию своей программы заложили только средства областного бюджета – ежегодно будет выделяться по 304 876 рублей.

Ответственным исполнителем программы станет местный отдел сельского хозяйства и продовольствия. В документе детально перечислены цели: создание благоприятных условий проживания граждан, сокращение численности животных без владельцев, предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных, а также уменьшение случаев укусов людей. Достичь их предполагается за счет успешного решения целого ряда задач, среди которых имеются отлов и содержание животных, а также их лечение, вакцинация, стерилизация, регистрация, умерщвление (эвтаназия) и утилизация.

Как следует из документа, основными критериями оценки эффективности программных мероприятий будут являться: сокращение численности животных без владельцев на 50-60 процентов к 2025 году, отсутствие случае заболеваемости бешенством среди животных и людей, уменьшение количества случаев укусов бродячими собаками и кошками людей на 65-70 процентов. Согласно планам, в 2023 году в районе планируется отловить 12 безнадзорных животных, в 2024 году – 17, в 2025 году – 20.

«В хозяйстве любого населенного пункта всегда существуют проблемы, связанные с ограничением численности животных без владельцев, — так описывают текущую проблему власти Мценского района. — Бездомные собаки и кошки на территории Мценского района — это вторично дичающие выброшенные домашние животные или потомки выброшенных домашних животных. Большое количество бездомных собак — это экологическая и социальная болезнь района, показатель падения ответственности владельцев животных».

Чиновники отмечают, что в последние годы с успехом применяется программа отлова бродячих животных с последующей их стерилизацией и возвращением в прежнее место обитания. Все стерилизованные собаки подвергаются вакцинации против бешенства, что способствует улучшению эпизоотической ситуации. Стерилизованные животные более спокойны, считают авторы программы. Но при этом отмечают: массовая стерилизация безнадзорных животных должна учитывать тот факт, что существует десятикратно большая популяция домашних животных. И поскольку обе популяции связаны одна с другой, необходимо эту связь контролировать при помощи дополнительных мер регистрации животных без владельцев в единой организации.

ИА «Орелград»