В Орле появился новый клуб интеллектуалов

Интеллектуалы объединились в «Книжный клуб города Орла».

В Орловской областной библиотеке имени Бунина начинает работу новая площадка для интеллектуалов — «Книжный клуб города Орла». Первая встреча намечена на 4 февраля. Как пояснили в библиотеке, книголюбов готова объединить хорошая литература и сообщество. Цель этого, кстати, молодежного клуба – чтение небольших литературных произведений вслух на общих встречах и последующее обсуждение прочитанного.

«Каждый из членов клуба может предложить к прочтению понравившуюся книгу, — отметили в областной библиотеке. — Сделать это и стать членом молодежного клуба очень легко – достаточно добавиться в сообщество «Книжный клуб города Орла» в VK, а дальше включаться в обсуждение и активное общение! Здесь можно не только предложить книгу, но поделиться своими мыслями о уже прочитанном. Также в группе в соцсетях можно узнать анонсы предстоящих встреч».

Организаторы также отмечают, что книжный клуб – это не официальные деловые встречи, сопряженные с выполнением строгих правил. Это «место для встречи любителей уютных посиделок за кружечкой чая в приятной компании и совместного прочтения популярной современной классики». Действующим и потенциальным участникам нового объединения в библиотеке гарантируют доброе и максимально уютное времяпрепровождение. Отметим, что вход на такие встречи является свободным. Однако определенные правила соблюдать все-таки придется. Организаторы подчеркивают, что встречи участников клуба будут проходить с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм, в том числе с соблюдением социальной дистанции.

ИА «Орелград»