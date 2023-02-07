Горсовет Орла увеличил размер компенсации на погребение

7.2.2023 | 13:13 Новости, Экономика

С 1 февраля проиндексирована стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг.

Решение приняли на внеочередном заседании Городского Совета.
Так, стоимость «пакета» услуг по погребению выросла с 6 964,68 руб. до 7 793,48 руб. Это связано с постановлением Правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году» и ростом цен на услуги. Размер индексации составил 1,119.

Напомним, что в настоящее время супругу, близким и иным родственникам, а также законному представителю, взявшему на себя обязательства по погребению умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе услуг:

— оформление документов, необходимых для погребения;
— предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
— перевозка тела умершего на кладбище (в крематорий);
— погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

Что касается усопших, не имеющих родственников, или неопознанных, то за государственный счет будут оформлены документы, покойника оденут, уложат в гроб, отвезут на кладбище и проведут погребение.

Добавим, что в настоящее время полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела в областном центре возложены на муниципальное предприятие «Ритуально — обрядовых услуг Орла».

Отметим, РОУ хоронит не имеющих близких граждан в соответствии с договором, заключенным с профильным департаментом обладминистрации.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования