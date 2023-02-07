Орловский соцфонд напомнил об индексации пособий

Выплаты вырастут на 11,9% с 1 февраля.

СФР по Орловской области сообщает, что материнский капитал на первенца или второго ребенка (рожденного — усыновленного до 2020 года) вырос до 586 946,72 руб. Индексируется и неиспользованный остаток. Прибавка к материнскому капиталу выросла до 188 681,53 руб. Ее выплачивают родителям, которые получили деньги на первенца и родили или приняли в семью еще одного малыша. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 8 591,47 руб., максимальный — 33 281,8 руб. На последнюю сумму могут рассчитывать мамы, которые хорошо зарабатывали до декрета. Им же увеличен максимальный размер пособия по беременности и родам — 383 178,6 руб. Единовременное пособие при рождении ребенка с февраля составляет 22 909,03 руб.

На 11,9% изменились ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. К ним относятся 186 тысяч жителей Орловской области: ветераны, инвалиды, Герои труда. Стоимость набора социальных услуг, на которые имеют право претендовать получатели ЕДВ, увеличена до 1469,74 руб. Повышены выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Проиндексирован ряд иных компенсаций. Пособие на погребение с 1 февраля 2023 года — 7793,48 руб.

ИА «Орелград»