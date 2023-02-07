Парахин утвердил сроки и условия проводов зимы

Мэрия определилась с форматом празднования масленицы в этом году.

Мэр Юрий Парахин издал постановление об организации праздничной торговли на территории города Орла при проведении мероприятий, посвященных празднику «Широкая масленица». Согласно документу, праздничные мероприятия пройдут в областном центре 26 февраля. В этот день праздничная торговля и культурно-спортивные мероприятия будут организованы на пяти площадках. Главная из них по традиции расположится на улице Максима Горького, в районе входа в Городской парк культуры и отдыха.

Еще одна площадка под праздничную торговлю будет открыта в сквере в районе памятника Ивану Тургеневу, сразу три торговые площадки будут оборудованы в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии. Управление экономического развития администрации города Орла уже опубликовало извещение о проведении конкурса на право праздничной торговли. Утвержден и рекомендуемый ассортиментный перечень предлагаемой для реализации продукции, в том числе собственного производства.

Так, на «Широкой масленице» мэрия Орла рекомендует продавать: выпечку (без кремовых начинок), кондитерские изделия (только в фасованном виде), шоколад, жевательную резинку, поп-корн, сладкую вату, безалкогольные напитки в промышленной упаковке, горячие напитки (чай, кофе, какао и другие) — в розлив с применением разовой посуды. В списке разрешенной кулинарной продукции: блины с различными начинками, блины без начинки, оладьи, пирожки с различными начинками, шашлык из рыбы, мяса и курицы.

Мэрия также установила требования к оказанию услуг общественного питания во время проводов зимы. Так, торговцы обязаны иметь необходимое холодильное оборудование, столы и стулья для посетителей; использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлический настил под мангал, металлические шампуры; обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками — бейджами; иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты; в течение работы обеспечивает уборку территории в радиусе 10 метров от места размещения нестационарного торгового объекта и др.

ИА «Орелград»