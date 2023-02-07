Почти 2000 орловцев позвонили на «телефон доверия» МВД

Еще полторы тысячи жителей региона связались с полицией через Интернет.

В Орловской области в 2022 году была продолжена практика приема обращений граждан в круглосуточном режиме на «телефон доверия» регионального Управления МВД. Как напомнили в ведомстве, позвонить на него может любой по номеру: 41-38-56. Судя по озвученным данным, довольно много жителей региона не только знают о такой возможности, но и активно ею пользуются. Так, в истекшем году на «телефон доверия» УМВД поступило 1887 сообщений.

Кроме того, на официальный сайт ведомства обратилось еще 1540 жителей Орловской области. По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования, — заверили в Управлении МВД. Стоит также сказать, что в течение 2022 года в органах внутренних дел региона было зарегистрировано 143 984 заявлений и сообщений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.

«По результатам их рассмотрения принято решение о возбуждении 6980 уголовных дел, 16 792 дел об административных правонарушениях, 37 284 материала приобщено к ранее поступившим обращениям, — перечисляют в Управлении МВД. — Вынесено 22 242 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а 11 629 материалов было направлено для рассмотрения по подследственности».

В ведомстве также сообщили, что в минувшем году в целях информирования населения Орловской области о совершении и раскрытии наиболее значимых и резонансных преступлений, разъяснения требований законодательства и освещения отдельных направлений деятельности органов внутренних дел в федеральных и областных печатных и электронных СМИ было опубликовано 11,2 тысячи материалов. На телевидении было показано 958 сюжетов, также проведено около 2000 выступлений на радиоканалах. Кроме того, необходимую и оперативную информацию орловцы всегда могут почерпнуть на официальном сайте УМВД.

ИА «Орелград»