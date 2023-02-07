В Орле попробуют снизить дискриминацию людей с ВИЧ-инфекцией

Правительство региона утвердило план борьбы с распространением ВИЧ.

В Орловской области правительство утвердило программу противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года и разработало план необходимых мероприятий. Документ принят в целях улучшения здоровья населения и повышения качества жизни граждан, а также в соответствии с Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. Программа должна стать основой для организации деятельности и взаимодействия исполнительных органов власти Орловской области, муниципальных образований, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также добровольцев, работающих в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Целью является предупреждение распространения ВИЧ-инфекции на территории Орловской области. Добиваться результата власти будут «путем достижения постоянного снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения и снижения смертности от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом». Для этого планируется провести ряд мероприятий, в том числе по повышению информированности орловцам по вопросам ВИЧ-инфекции. Также планом предусмотрено формирование социальной среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к людям с указанным заболеванием.

Кроме того, запланирована разработка и внедрение межведомственных программ профилактики ВИЧ-инфекции среди населения региона, индивидуальных подходов и адресных программ, повышение информированности профильных специалистов, особенно врачей первичного звена, обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию, увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией и дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Предусмотрено документом и предоставление социальной поддержки ВИЧ-инфицированным лицам и членам их семей, а также обеспечение высокого качества жизни детей с ВИЧ-инфекцией.

Для достижения поставленных целей предполагается использование достижений науки и практики при проведении медицинской профилактики ВИЧ-инфекции и оказании медпомощи, совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением ВИЧ-инфекции в Орловской области на основе научно обоснованных подходов. Кроме того, власти обещают совершенствование материально-технического и кадрового обеспечения специализированных медицинских организаций, оказывающих помощь людям с ВИЧ-инфекцией.

Согласно приложенной справке, регистрация случаев ВИЧ-инфекции в Орловской области началась в 1993 году. До 2014 года ежегодная выявляемость ВИЧ-инфекции среди местных жителей не превышала 170 человек. В период с 2015 по 2018 годы был отмечен рост заболеваемости за счет активизации эпидемического процесса среди потребителей психоактивных веществ. С 2019 года в регионе наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости ВИЧ-инфекции за счет увеличения объемов проводимых профилактических мероприятий. Орловская область входит в число субъектов РФ со средним уровнем поражения населения ВИЧ-инфекцией. По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории региона проживало 2,3 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией, что составляло 0,3 процента населения.

ИА «Орелград»