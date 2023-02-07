Жителей Орловской области просят пожертвовать бойцам СВО ненужные ноутбуки

Передать можно технику любого возраста и состояния. Главное, чтобы она была рабочая.

Ноутбуки и планшеты можно принести в пункты сбора гуманитарной помощи.

По словам советника главы региона по СМИ Сергея Лежнева, сейчас на фронте очень нужна эта техника.

«У кого-то они лежат дома, забытые и бесполезные, где-то лежат, списанные на производстве. Мы им «дадим вторую жизнь» – обновим, настроем и оперативно отправим нашим бойцам, туда, где техника пригодится для выполнения боевых задач», — уточнил Сергей Лежнев.

Он отметил, что единственное требование – ноутбуки и планшеты должны быть в рабочем состоянии. Передать технику можно через пункты приема гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО. Они расположены в центре «Патриот» на улице Привокзальной и в администрации Орловского муниципального округа (Полярная, 12).

«Заранее благодарю всех неравнодушных граждан. Ваша непрекращающаяся помощь действительно неоценима, и регулярные посылки из Орловской области поддерживают армию, спасают их здоровье и укрепляют боевой дух», — добавил Лежнев в своей публикации в соцсетях.

Напомним, одежду, медикаменты, еду бойцам СВО можно передать на ярмарках выходного дня в Орле. Списки необходимого регулярно публикует пресс-служба администрации областной столицы.

ИА «Орелград»