Жители Орловской области реструктурировали более 4,5 тысячи кредитов

Банки пересмотрели условия на сумму более 3,6 миллиарда рублей.

Как сообщают в отделении Банка России по Орловской области, с марта 2022 года в регионе банки пересмотрели условия кредитов по 4681 договорам. Большая часть касалась договоров физических лиц, в том числе 412 заемщикам предоставили кредитные каникулы, еще трое орловцев получили отсрочку по выплате ипотеки. Также по 3828 договорам на общую сумму 1 млрд рублей реструктуризацию выполнили по собственным программам банков.

В условиях санкций банки пошли навстречу и предпринимателям. А именно, реструктуризацию сделали 438 заемщиков. Из них 309 договоров на сумму 1,3 млрд рублей попали под условия закона о кредитных каникулах.

Управляющий отделением Банка России по Орловской области Роман Никольский описал необходимый механизм действий.

«В любой ситуации, когда возникают трудности с выплатой кредита, нужно в первую очередь обратиться к своему кредитору: в банк, МФО или КПК. При себе необходимо иметь документы, которые подтвердят снижение дохода или наличие какой-либо иной сложной жизненной ситуации. В зависимости от обстоятельств, можно попытаться договориться с банком о кредитных каникулах или о пересмотре графика платежей таким образом, чтобы выплаты были посильными. Например, за счет увеличения срока кредита. Как правило, банки идут навстречу, если клиент зарекомендовал себя как дисциплинированный заемщик», – отметил Роман Никольский.

Напомним, в августе 2022 года в Управлении Росреестра по Орловской области сообщали, что за весь период действия государственных программ льготного ипотечного кредитования жители региона зарегистрировали свыше 3 тысяч ипотек. С января по июль 2022 орловцы зарегистрировали более 560 льготных ипотек, причем все сделки были проведены в электронном формате.

ИА «Орелград»