Администрацию Болхова обязали построить дорогу к двум улицам

Новое покрытие получат Ефремовская и Молодежная.

Стихийные проезды к двум улицам в Болхове Орловской области нарушают права местных жителей. К такому выводу пришла районная прокуратура и потребовала через суд обязать администрацию муниципалитета построить дорогу.

Как сообщают в прокуратуре Орловской области, в Болхове отсутствует дорога к улицам Ефремовская и Молодежная. Местные автомобилисты накатали стихийные проезды к своим домам.

Дело в том, что со стороны улицы Маяковского подъезд ограничен полем, а со стороны улицы Добровольцев Урала – подвесным мостом. В результате местные жители не могут добраться до своих домов. Также проезд затруднен и для автомобилей спецслужб. Имеющиеся стихийные дороги регулярно размывает, опасность представляет и колейность.

Прокуратура Болховского района выступила в защиту неопределенного круга лиц и обратилась с иском к администрации муниципалитета. Требования надзорного ведомства об обязании мэрии построить дорогу к улицам Ефремовская и Молодежная удовлетворили. Решение в законную силу пока не вступило.

ИА «Орелград»