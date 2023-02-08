Орловцам обещают строительный бум к 2030 году

Стратегию развития строительства утвердили в Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года». Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя губернатора в правительстве региона. Стратегия разработана во исполнение распоряжения правительства страны. Основной целью является обеспечение достижения к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указами президента, в том числе национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Цифровая трансформация».

Задачами заявлены: повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды; формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергоэффективности строящихся и существующих объектов капитального строительства и коммунальных систем; минимизация негативного воздействия строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду.

Стратегией предусмотрена взаимосвязь региональных проектов с мероприятиями нацпроектов. В совокупности весь комплекс мероприятий Стратегии должен привести к повышению комфортности и доступности жилья. Из текста следует, что строительная отрасль является базовой для развития экономики Орловской области. За период реализации регионального проекта «Жилье» было введено в эксплуатацию более 1,3 миллиона квадратных метров жилья. По предварительным данным, за 2022 год на территории региона было введено в эксплуатацию 373,3 тысячи квадратных метров жилья, из них 184 тысячи — в многоквартирных жилых домах и 189,3 тысячи — в индивидуальных домах. По сравнению с 2021 годом рост ввода жилья составил 121 процент (в 2021 году было введено в эксплуатацию 308,3 тысячи квадратных метров жилья).

В рамках развития жилищного строительства предусмотрен ряд мероприятий, в том числе: реализация проектов комплексного развития территорий; освоение земель для развития жилищного строительства; участие в конкурсах Минстроя на получение субсидий для реализации программ стимулирования развития жилищного строительства; решение проблемы обманутых дольщиков; строительство инженерной инфраструктуры; развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с детьми, молодые профессионалы, специалисты IT-отрасли).

Из документа также следует, что за основу долгосрочного прогнозирования динамики развития строительной отрасли Орловской области до 2030 года приняты среднесрочный и долгосрочный прогнозы Минэкономразвития РФ. Ожидается, что сохранится тренд на снижение уровня безработицы и увеличение реальных доходов населения за счет ускорения темпов экономического роста. При этом проблема социального неравенства и дифференциации доходов населения будет сохраняться, приоритет по соцзащите и господдержке отдельных групп населения не утратит свою актуальность на весь период реализации Стратегии.

Последняя предусматривает два сценария. Первый – рисковый, предусматривает комплексную реализацию мероприятий по модернизации в жилищного фонда, коммунальных систем, ликвидации накопленного износа и аварийного состояния объектов ЖКХ, а также достижение высокого уровня качества и технологической доступности коммунальных и жилищных услуг. Второй – базовый, предусматривает повышение уровня конкурентоспособности ЖКХ, улучшение макроэкономического климата, рост реальных располагаемых доходов населения и демографических показателей. Базовый сценарий также предполагает увеличение финансирования программ модернизации ЖКХ и привлечение средств Фонда национального благосостояния.

ИА «Орелград»