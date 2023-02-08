Орловским мобилизованным предложили временно сдать оружие

Свое оружие они могут сдать на хранение в региональное Управление Росгвардии.



В Орловской области Управление Росгвардии выступило с обращением к местным жителям, в том числе к гражданам, мобилизованным на военную службу в соответствии с указом президента. Силовики напоминают о том, что в 2023 году вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об оружии» и другие законодательные акты РФ. В частности, поправки закрепили право для всех категорий граждан, проходящих военную службу в рамках частичной мобилизации, передавать оружие и боеприпасы на ответственное хранение в отделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства заявителя.

«При этом период хранения оружия засчитывается в периоды владения таким оружием, который предусмотрен для приобретения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с более чем двумя стволами или барабаном, охотничьего и спортивного огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом, — уточнили в региональном Управлении Росгвардии. — После увольнении мобилизованных граждан с военной службы или прекращении контракта о пребывании гражданина в добровольческом формировании сотрудники Росгвардии возвращают оружие и боеприпасы владельцам при отсутствии препятствующих оснований. Данная услуга является безвозмездной».

К слову, только за прошедшую неделю орловские росгвардейцы провели более 50 проверок владельцев оружия. В результате за различные нарушения ими были изъяты восемь единиц зарегистрированного оружия. Кроме того, силовики приняли от жителей Малоархангельского и Глазуновского районов две единицы незарегистрированного оружия на возмездной основе, то есть за денежное вознаграждение. Напомним, условия добровольной сдачи оружия прописаны в постановлении правительства Орловской области.

Также за прошедшую неделю орловские росгвардейцы приняли 213 заявлений от физических лиц и 17 заявлений от юридических лиц, все эти заявления касались сферы оборота оружия и боеприпасов и вопросов частной охранной деятельности. В течение семи дней силовики рассмотрели 285 ранее поданных обращений, выдали 160 лицензий и разрешений.

ИА «Орелград»