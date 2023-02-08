В Ливнах на инспектора ДПС возбудили уголовное дело

8.2.2023 | 11:27 Новости, Происшествия

Полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает орловский СКР.

Инспектор незаконно освободил от административной ответственности водителя, нарушившего ПДД. Он пошел на поводу у начальника отдела полиции, попросившего его о «снисхождении».

По версии следствия, в мае 2020 года инспектор ДПС по просьбе начальника полиции МО МВД России «Ливенский» не привлек к административной ответственности водителя-нарушителя. Он не составил протокол об административном правонарушении и незаконно освободил местного жителя от наказания.

По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщают в СК по Орловской области. В ведомстве добавили, что в отношении вышеупомянутого начальника полиции МО МВД РФ «Ливенский» вынесен приговор по факту превышения должностных полномочий. Его осудили к лишению свободы на один год условно. Полицейского уволили.

Факты противоправных действий был выявлен сотрудниками контрольно-профилактического отдела УГИБДД и собственной безопасности областного УМВД совместно с региональным УФСБ России.

«При подтверждении вины сотрудника, он понесет наказание в установленном законом порядке», — подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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