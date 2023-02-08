В Ливнах прокуратура добилась возврата инвалиду более 100 тысяч рублей за лекарства

Защищая льготника, пришлось обратиться в суд.



Житель Орловской области не получал положенные ему в связи с заболеванием жизненно необходимы препараты. Инвалид покупал их за свой счет. Прокуратура встала на защиту льготника.

Как показала прокурорская проверка, мужчина нуждается в регулярном приеме дорогостоящего лекарства, которое предоставляется ему бесплатно. Однако Департамент здравоохранения Орловской области не обеспечил своевременно инвалида необходимым препаратом. Мужчина покупал жизненно необходимое лекарство на собственные средства, потратив более 100 тысяч рублей.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к региональному Департаменту здравоохранения. По итогам разбирательства ведомство обязали компенсировать инвалиду потраченные на лекарства средства. Ливенская межрайонная прокуратура контролирует ход исполнения решения суда.

ИА «Орелград»