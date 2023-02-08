В Орле простятся с председателем регионального «Союза советских офицеров»

8.2.2023 | 10:56 Новости, Происшествия

Игорь Суворов погиб, возвращаясь из командировки в ДНР.

Фото канала «Рокот-Орёл»

Церемония прощания с полковником Игорем Леонидовичем Суворовым пройдет 8 февраля в ритуальном зале по адресу: Орел, Наугорское шоссе, д.27 А. Начало в 12.00.

Полковник Игорь Суворов сопроводил гуманитарный груз в 51-й парашютно-десантный полк 106 дивизии ВДВ на Донбассе. На обратном пути он погиб в районе населенного пункта Валуйки, сообщили в группе «Орловская организация ветеранов Погранвойск».

Близкие и знакомые отмечают, что это невосполнимая потеря для патриотического движения региона.

«Случайная пуля. До медиков довезти не успели… », — написал канал «Рокот-Орёл«.

ИА «Орелград»

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