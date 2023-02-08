В районы Орловской области выезжают врачебные бригады узких специалистов

Ближайший выезд 9 февраля.

Практика выездных приемов врачей узких специальностей в районные ЦРБ оказалась востребованной у населения. Бригады формируют из врачей тех профилей, которые необходимы пациентам в определенных территориях.

Так, ближайший выездной прием пройдет 9 февраля в Покровской ЦРБ. В больницу приедут кардиологи, неврологи, эндокринологи и офтальмологи. Они осмотрят пациентов, которым требуется углубленная консультация. Еще один визит медиков из Орла в Покровский район запланирован на 16 февраля.

Также через неделю бригада неврологов и кардиологов будет работать в Корсаковском районе. Они будут принимать пациентов на базе местной ЦРБ.

В Департаменте здравоохранения Орловской области отмечают, что серия тестовых выездов кардиологов и неврологов в районы показала высокую востребованность услуг узких специалистов. Жители районных центров активно приходят на консультации. В связи с этим принято решение продолжить практику и при необходимости расширять бригады специалистов по востребованным профилям.

ИА «Орелград»