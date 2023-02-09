Десятки нелегальных автовладельцев пойманы на Орловщине

Некоторые из них правоохранителям попались не впервые.

Любопытную статистику обнародовало Управление ГИБДД УМВД России по Орловской области. Сообщается, что только в текущем году сотрудники этого ведомства выявили 87 водителей, которые управляли не зарегистрированными в установленном порядке транспортными средствами. Причем семь водителей повторно совершили данное административное правонарушение, то есть попались в руки правоохранителей уже не в первый раз. Теперь им грозит ответственность, причем законом предусмотрено несколько мер.

«Новый собственник обязан в течение 10 дней поставить на учет приобретенный автомобиль, — напоминают в Управлении ГИБДД. — При этом неважно, новая машина или поддержанная. Если этого не произошло, собственник транспортного средства по истечению 10 суток со дня заключения договора купли-продажи может прекратить регистрацию ранее принадлежавшего автомобиля. После чего происходит постановка свидетельства о регистрации ТС и государственных номерных знаков в розыск, и полицейские (уже при помощи специального программного обеспечения) выявляют нарушителя».

В ведомстве уточнили: если нарушение выявили сотрудники Межрайонного отдела технического надзора регистрации автомототранспортных средства и экзаменационной работы (при попытке гражданина зарегистрировать машину), то автовладельца ожидает ответственность в виде административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей. А если такое нарушение вскроет сотрудник Госавтоинспекции (во время передвижения «нелегальной» машины по дороге), то владельцу грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей. За повторное нарушение штраф составит уже 5000 тысяч рублей, но есть и альтернативное наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.

ИА «Орелград»