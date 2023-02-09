Клычков утвердил приоритеты безопасности Орловской области

В регионе усовершенствуют систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава Орловской области Андрей Клычков определил основные приоритетные направления деятельности гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Орловской области в 2023 году. Постановление принято в соответствии с решениями проведенного 21 декабря Учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС и выполнению мероприятий гражданской обороны в 2022 году.

Членам правительства Орловской области и руководителям профильных департаментов поручено обеспечить реализацию приоритетных направлений, число которых составляет чуть менее двух десятков. Прежде всего, Клычков поручил подчиненным ориентироваться на цели и приоритеты социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России, озвученные в ежегодном Послании президента Федеральному собранию.

В число приоритетов местного значение включено, к примеру, совершенствование системы управления гражданской обороны, а также систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера.

Документом предусмотрено достижение требуемого уровня обеспеченности населения коллективными и индивидуальными средствами защиты. Сюда же включено развитие системы подготовки населения для защиты от угроз различного характера, внедрение современных методик и технических средств обучения. Приоритетом здесь является повышение качества проведения командно-штабных учений и тренировок.

Документ предусматривает и повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», а также совершенствование учебно-материальной базы кабинетов ОБЖ. Губернатор призвал активизировать работу по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, а также финансовых ресурсов.

Перед регионом поставлена задача по совершенствованию организации учета, содержания и использования средств коллективной и средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также подготовка мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Предусматривается и внедрение новых подходов по предупреждению ЧС на потенциально опасных и критически важных объектах, в том числе за счет создания условий для развития систем автоматического мониторинга технического состояния производственных фондов и их интеграции в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Орловской области.

Кроме того, в перечень приоритетов включено выполнение мероприятий по повышению готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, совершенствование механизмов оперативного привлечения сил и средств ГО к ликвидации ЧС, в том числе вызванных сезонными рисками, обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах и развитие сети наблюдения и лабораторного контроля ГО и защиты населения.

ИА «Орелград»