На Орловщине владелец «Мерседеса» накопил 113 штрафов ГИБДД

Оплатить их орловец решил только после того, как у него едва не отняли иномарку.

В Орловской области крупный должник по штрафам за нарушения Правил дорожного движения выложил крупную сумму, когда к нему применили меры принудительного взыскания. До этих пор орловец погашать свою задолженность не желал. Подробности данной истории рассказала пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области. Сообщается, что «надавить» на должника удалось благодаря межведомственному взаимодействию судебных приставов и сотрудников ГИБДД.

«На исполнении в отделении судебных приставов по Глазуновскому и Малоархангельскому районам находилось 153 исполнительных производства о взыскании задолженности с местного жителя в размере более 220 тысяч рублей, в том числе 113 исполнительных производств по штрафам ГИБДД, — рассказали в региональной службе судебных приставов. — В ходе исполнительных действий было установлено, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль марки «Мерседес». Данное имущество было объявлено судебными приставами в исполнительный розыск».

Именно здесь сотрудники ГИБДД и оказали приставам огромную помощь. В рамках межведомственного взаимодействия полицейские нашли иномарку и оперативно сообщили об этом приставам. Последние столь же оперативно вручили автовладельцу требование об оплате имеющейся задолженности и объяснили: если долг погашен не будет, то на иномарку будет наложен арест. Затем ее пустят с молотка, а выручку направят на погашение задолженности. Словом, перед орловцем замаячила невеселая перспектива лишиться своего автомобиля из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Подумав, он сделал свой выбор: тут же погасил весь долг и тем самым сохранил автомобиль в своей собственности.

ИА «Орелград»