Орловцы передали военным УАЗик с продуктами и письмами от детей

9.2.2023 | 12:18 Новости, СВО

По просьбам бойцов СВО в Орловской области нашли автомобиль высокой проходимости.

Фото Андрея Клычкова

Просьбы от бойцов поступают в том числе и при личных встречах. Так, один из жителей Болхова, вернувшийся в отпуск из зоны СВО, на встрече с губернатором Андреем Клычковым сообщил о том, что нужны автомобили для оперативного передвижения. Необходимы надежные и высокопроходимые модели – Нива, УАЗ. Пригодные для боевых действий машины быстро разбирают, подчеркнул глава регина.

«Но мы постарались решить вопрос, в итоге нашли нужный автомобиль, провели необходимые ремонтные работы — спасибо коллегам из орловского Энергосбыта, привели в соответствующий для фронта вид», — рассказал губернатор в своих соцсетях.

Пустым автомобиль отправлять не стали. В УАЗик погрузили продукты питания, несколько печей для обогрева и приготовления пищи. А еще письма детей на фронт.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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