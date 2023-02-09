Орловские полицейские «вышли на рельсы»

Сразу две железнодорожные профилактические акции провели на Орловщине.

В Орле на железнодорожной станции Цон транспортные полицейские провели акцию «Внимание поезд!», направленную на профилактику и предупреждения непроизводственного травматизма. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по ЦФО. Акцию провели сотрудники по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД на станции Орел и председатель Общественного совета при линподразделении Виктор Перелыгин.

«Они провели рейдовые мероприятия на железнодорожный перегон Кромская-Цон и железнодорожную станцию Цон, — сообщили в ведомстве. — Именно на этих участках имеются места несанкционированных проходов граждан через железнодорожные пути, а потому они являются зоной повышенной опасности. Инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Игорь Морозов провел разъяснительные беседы с родителями и их детьми о соблюдении правил и мерах безопасности на железной дороге, об опасности прохода по железнодорожным путям в неположенных местах и предупредил об административной ответственности за пренебрежение данными правилами».

В ходе профилактических бесед участники рейдов вручали прохожим тематические буклеты с напоминанием о том, что железная дорога опасна и не прощает шалостей и невнимательности.

«Неосторожность, спешка и невнимательность граждан при пересечении путей приводят, порой, к трагическим последствиям», — предупреждают правоохранители.

Тем временем, на территории Залегощенского района полицейские провели похожее профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Соответственно, провели акцию сотрудники ГИБДД. Они останавливали проезжающие автомобили и проводили беседы с водителями, разъясняя правила проезда нерегулируемых и регулируемых железнодорожных переездов.

«Также сотрудники Госавтоинспекции проверяли эксплуатационное состояние переездов и подходов к ним с применением специальных технических средств измерений, — сообщили в региональном Управлении ГИБДД. — Железнодорожные переезды — места повышенной опасности, а дорожно-транспортные происшествия, происходящие на них, как правило, отличаются чрезвычайной тяжестью последствий».

Кстати, в 2023 году на территории Залегощенского района сотрудниками ОГИБДД было пресечено уже два административных правонарушения, связанных с нарушением правил проезда железнодорожных переездов. Согласно законодательству, нарушение правил проезда железнодорожных путей наказывается штрафом в размере 5000 рублей или лишением прав на срок от трех до шести месяцев. При повторном нарушении водитель будет лишен водительского удостоверения на год.

ИА «Орелград»