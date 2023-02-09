В Орловской области на здоровье будущих матерей потратили более 49 миллионов рублей

9.2.2023 | 13:56 Новости, Общество

Беременные женщины в Орловской области продолжают получать медицинские услуги по электронным родовым сертификатам.

Фото НКМЦ им. З.И. Круглой

 

Документ можно оформить на любом сроке беременности. Так, в 2022 году за оказанные услуги женщинам в связи с беременностью и рождением детей роддомам и женским консультациям Орловской области перечислили более 49 миллионов рублей. На эти средства будущие и новоиспеченные матери получили необходимую медпомощь по электронным родовым сертификатам.

В Социальном фонде России по Орловской области уточняют, что в целом по стране электронными талонами родового сертификата воспользовались свыше миллиона женщин. Каждая вторая из них получила в том числе психологическую, медико-социальную помощь, а также правовую поддержку.

Кроме того, за счет средств Социального фонда оказано 1,3 млн услуг по прохождению профилактических медосмотров детей в возрасте до года.

ИА «Орелград»

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