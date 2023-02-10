Антимонопольщики проверили цены на бензин на орловских АЗС

Признаков необоснованного завышения стоимости топлива проверяющие не нашли.

Обнародованы результаты мониторинга розничных цен на нефтепродукты в Орловской области. Итоги подвело Орловское УФАС России, ознакомиться с ними полностью можно на официальном сайте ведомства. Коротко же сообщим, что за период проведения мониторинга, с 1 января по 5 февраля 2023 года, антимонопольщиками было отмечено повышение розничных цен на дизельное топливо, реализуемое в сети АЗС «Газпром». Так, стоимость 1 литра зимнего дизельного топлива выросла на этих заправках на 50 копеек, или на 0,9 процента.

«На АЗС других сбытовых компаний розничные цены на автомобильное топливо не изменились, — сообщает пресс-служба Орловского УФАС России. — Управление продолжает отслеживать ситуацию на региональном товарном рынке нефтепродуктообеспечения».

Ранее Орелстат сообщил, что в декабре 2022 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем в среднем не изменились, а по сравнению с декабрем 2021 года снизились на 0,1 процента.

На начало 2023 года газовое моторное топливо в Орловской области в среднем продавалось по 22,07 рубля за один литр, дизельное топливо – по 53,63 рубля, бензин автомобильный — по 50,98 рубля за один литр. При этом наиболее дорогим был автомобильный бензин марки АИ-98 и выше, который в начале января на орловских заправках в среднем продавался по 59,9 рубля за один литр. Добавим, что в целом в 2022 году, по предварительным данным Орелстата, на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги повысились на 12,9 процента.

Тем временем, Банк России, проанализировавший итоги минувшего года, сообщил, что в Орловской области отмечается замедление инфляции. Основными причинами названы увеличение предложения на рынках товаров и услуг, замедление роста издержек производителей и слабый спрос на товары длительного пользования. Например, рост объемов производства птицы и молочной продукции вызвал замедление роста цен на мясо птицы, колбасные изделия, фарш и молочные продукты.

«На динамику цен на мясо и молоко повлияли также меры государственной поддержки. Среди них: ограничение экспорта ингредиентов для кормов, а также льготные кредиты на покупку зерна, витаминов и прочих необходимых для животных и птиц продуктов», — так прокомментировала ситуацию эксперт кафедры менеджмента и управления персоналом Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ирина Тычинская.

ИА «Орелград»