Мэрия: каждый четвертый житель Орла ходит в библиотеки

При этом власти города намерены увеличить число таких горожан.

В Орле каждый четвертый житель города является пользователем библиотек. Такие статистические данные привела администрация областного центра. При этом власти поставили задачу обеспечить ежегодный рост количества посещений населением муниципальных библиотек. Так, в 2023 году прирост должен составить 1,2 процента к уровню 2019 года, в 2024 году — 1,4 процента, в 2025 году — 1,8 процента по сравнению с 2019 годом. Решать данную задачу мэрия намерена в рамках муниципальной программы развития культуры, утвержденной, как уже писал «Орелград», мэром Юрием Парахиным.

Напомним, что в сеть муниципальных учреждений культуры и искусства входят одна юношеская, три детских, одна семейная и десять общедоступных библиотек, два библиотечно-информационных центра, входящих в состав муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла». Авторы программы отмечают, что ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний, отводится сфере культуры. По их мнению, переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития.

Возможно же это только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.

«По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей, — следует из паспорта программы. — Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры».

Данные обстоятельства, как считают в мэрии Орла, требуют перехода к качественно новому развитию не только библиотечного дела, но и концертной, театральной деятельности, традиционной народной культуры. Требуется сохранение и популяризация объектов культурного наследия. Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества, уверены чиновники.

Добавим, что по данным администрации Орла, в городе в настоящий момент в школах искусств обучается более 5 тысяч детей, в кружках и студиях занимается 3,3 тысячи человек, в течение года учреждениями культуры проводится более 3 тысяч различных мероприятий. В областном центре работают восемь школ искусств, два парка, ансамбль танца «Славица», муниципальный театр «Русский стиль» имени Бахтина, Орловский городской центр культуры и культурно-досуговый центр «Металлург».

ИА «Орелград»