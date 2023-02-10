Орловцев могут наказать за отказ от вакцинации животных

Жители сразу трех орловских деревень «встретили в штыки» ветеринаров.

В Орловской области жильцы частных домовладений отказались прививать домашних животных против бешенства. Об этом со ссылкой на информацию регионального управления ветеринарии сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Случаи отказа были зафиксированы на территории Ливенского района. Сообщается, что в январе ветеринарные специалисты Ливенской районной станции по борьбе с болезнями животных проводили плановые противоэпизоотические мероприятия.

Иными словами, они выезжали в сельские населенные пункты для проведения вакцинации сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства в частном секторе. В деревнях Вахново, Бараново и Барково ветеринары неожиданно столкнулись с сопротивлением местных жителей. Граждане отказались предоставить им для вакцинации против бешенства кошек, собак и крупный рогатый скот в количестве семи голов.

«Гражданам, отказавшимся предоставить животных для вакцинации, Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выданы требование с целью устранения выявленных нарушений, — так прокомментировали ситуацию в ведомстве. — Бешенство — заболевание, входящее в перечень заразных, в том числе особо опасных болезней животных и человека, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия».

В свою очередь в управлении ветеринарии Орловской области сообщили: «Бешенство — особо опасное заболевание, общее для человека и животных. Болезнь неизлечима. Предотвратить данное заболевание у животных возможно только путем вакцинации. Поэтому ветеринарные специалисты подведомственных управлению ветеринарии бюджетных учреждений держат на особом контроле мероприятия по вакцинации восприимчивых животных».

ИА «Орелград»