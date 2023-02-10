Орловского госинспектора отправили в колонию за взяточничество 

Сумма незаконного вознаграждения превысила 160 тысяч рублей.

Госинспектор Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области выдавал регистрационные документы на тракторы без фактического прохождения техосмотра. За свои услуги он получал денежное вознаграждение.

По версии следствия, 40-летний государственный инспектор Управления по государственному надзору за техническим состоянием машин и других видов техники регионального Департамента надзорной и контрольной деятельности с апреля 2020 года по февраль 2021 года получал взятки за постановку на учет тракторов и выдачу на них регистрационных документов без проведения их фактического осмотра. От восьми жителей области он получил через посредников более 160 тысяч рублей.

В суде было доказано 19 эпизодов преступления. В том числе факт выдачи документов на не существующий трактор.

Как сообщают в СК по Орловской области, по итогам разбирательства суд признал государственного инспектора виновным в злоупотреблении, превышении полномочий и получении взяток. Мужчина приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Решение еще может быть обжаловано.

ИА «Орелград»