Первый обманутый дольщик из Нарышкино получил выплату

10.2.2023 | 11:49 Новости, Строительство

Об этом сообщает Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Ранее было принят решение не достраивать дом №10б по улице Садовой, а вернуть гражданам деньги.

«В настоящее время выплату получил первый участник долевого строительства данного проблемного объекта, который 30 января 2023 года обратился в Фонд с соответствующим заявлением», — указано в сообщении профильного департамента.

Напомним, заказчик строительства – ООО «Домстрой», генеральный подрядчик – ООО «Стиль 5М». При заключении договоров долевого участия в 2016 году строительство обещали завершить 1 июля 2017 года. Сроки неоднократно переносились. Все это время люди были вынуждены платить ипотеку и надеяться на помощь властей. Однако в итоге сооружение пришло в полную негодность.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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