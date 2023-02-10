Прокуратура обсудила обеспечение орловских сирот жильем

Вопрос был поднят на расширенном заседании ведомственной коллегии.

В Орле под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина состоялось расширенное заседание ведомственной коллегии. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, на нем были подведены итоги работы надзорного ведомства за 2022 год и обсуждались задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год. В работе заседания принял участие исполняющий обязанности заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по Центральному федеральному округу Мурат Шаов, губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и другие.

В числе прочего на коллегии был поднят вопрос обеспечения прав детей, который находится в зоне пристального внимания прокуроров. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в минувшем году надзорными мероприятиями была охвачена сфера образования, трудовые права несовершеннолетних, охрана жизни, здоровья детей, защита семьи, материнства, отцовства и детства, вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и ряд других.

«На постоянном контроле прокуратуры находятся вопросы предоставления благоустроенного жилья детям-сиротам, — сообщили в ведомстве. — В минувшем году предоставлено 238 жилых помещений лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей. С 2022 года реализуется разработанный по предложению прокуратуры области региональный закон, предусматривающий выдачу детям-сиротам жилищных сертификатов. В прошлом году их выдано 17, все граждане приобрели жилье».

В свою очередь пресс-служба губернатора отметила, что на приобретение для детей-сирот вышеуказанных 238 квартир было израсходовано 426,3 миллиона рублей. Жилье приобреталось и выдавалось в разных муниципальных образованиях региона, в том числе в городе Орле – 75 квартир. С 2017 года 1291 ребенок-сирота стал обладателем собственного жилья, подчеркнули в пресс-службе губернатора.

«По мерам прокурорского реагирования в этом году в полтора раза увеличен объем средств регионального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот, — отметили уже в прокуратуре. — На приобретение жилья будет потрачено свыше полумиллиарда рублей. Этот вопрос остается на контроле прокуратуры. Работа по защите прав несовершеннолетних продолжается прокурорами во взаимодействии с органами власти и правоохранительными органами».

ИА «Орелград»