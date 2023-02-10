Тысячи тонн «недостоверного» зерна нашли на Орловщине

Результаты контрольных мероприятий огласил Россельхознадзор.

В январе 2023 года на территории Орловской и Курской областей было выявлено свыше 160 тысяч тонн недостоверно задекларированной зерновой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Нарушения были выявлены в рамках проведения 66 контрольных мероприятий без взаимодействия (они были проведены в виде наблюдений за соблюдением требований при обороте зерна и продуктов его переработки). Непосредственно в Орловской области было проведено 26 таких наблюдений. В целом сотрудниками указанного ведомства было выявлено 97 нарушений, в том числе 40 — в Орловской области.

«В основном речь идет о недостоверном декларировании зерновой продукции, связанном с регистрацией деклараций на основании фальсифицированных протоколов и протоколов, выданных неаккредитованными лабораториями», — уточнили в ТУ Россельхознадзора. В качестве примера в ведомстве назвали главу одного из орловских крестьянско-фермерских хозяйств. Предприниматель умудрился задекларировать 2,4 тысячи тонн рапса, кукурузы и ячменя на основании протоколов испытаний, выданных неаккредитованной испытательной лабораторией.

Она вроде бы расположена в Орле, но сведения о ней отсутствуют в Реестре органов по оценке соответствия ЕАЭС. Кроме того, декларации были оформлены без проведения обязательных исследований продукции на содержание ГМО. В целях недопущения выпуска в обращение небезопасного зерна декларации о соответствии были признаны недействительными, а фермеру объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Еще одно предостережение получил индивидуальный предприниматель из Орловского муниципального округа. Было установлено, что он допустил недостоверное декларирование партии зерна пищевой пшеницы урожая 2022 года массой 260 тонн на основании протокола испытаний, выданного лабораторией, не включенной в Единый государственный реестр аккредитованных лиц и Единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС. Специалисты пояснили, что протокол испытаний, выданный такой лабораторией, является недействительным.

В целом в текущем году надзорным органом объявлено уже 176 предостережений, из которых 68 приходится на Орловскую область. Кроме того, на Орловщине признаны недействительными 34 декларации о соответствию. Объем недостоверно задекларированной зерновой продукции в регионе составил в этом году 26,3 тысячи тонн.

ИА «Орелград»