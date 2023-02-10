В Орле наркоман пытался украсть 40 плиток шоколада

Мужчина был разоблачен и задержан прямо в магазине.

В Орле наряд вневедомственной охраны прямо в магазине задержал 37-летнего местного жителя, который пытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, инцидент произошел на одном из охраняемых торговых объектов, который расположен на улице Пушкина в Железнодорожном районе областного центра. Тревожный сигнал на пульт дежурного поступил оттуда около пяти часов вечера. Работники магазина заметили подозрительного покупателя, который, по их мнению, собирался что-то украсть, и вызвали наряд.

«Силовики прибыли в сетевой супермаркет и выяснили, что несколькими минутами ранее продавцы уличили посетителя в хищении кондитерских изделий, — рассказали в пресс-службе Росгвардии. — Мужчина скрыл от оплаты в карманах верхней одежды 41 плитку шоколада на сумму свыше пяти тысяч рублей».

Мужчина был задержан, а при выяснении личности оказалось, что это далеко не первый проступок в его жизни. Орловец уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за хищения и употребление наркотических веществ без соответствующего назначения врача. Мужчина был передан полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Двумя днями ранее подобный инцидент произошел в одном из магазинов райцентра Ливны, правда, там нетрезвый гражданин забрался в сетевой магазин около часа ночи. Внутрь он пробрался, разбив стекло двери запасного выхода. Как пояснили в Росгвардии, его интересовал алкоголь – мужчина взял с полки несколько бутылок со спиртным. Силовики оперативно прибыли на вызов.

«Злоумышленник был задержан на близлежащей территории, — пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии. — Им оказался местный житель 1963 года рождения. Мужчина находился, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения и вскоре был доставлен в отдел полиции для проведения разбирательства».

ИА «Орелград»