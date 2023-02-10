В Орловской области более 1400 медработников получили президентскую соцвыплату

Ее размер составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

Выплата назначается медикам первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Специальную социальную выплату получили уже 1437 специалиста, сообщает Социальный фонд России по Орловской области. Им перечислили более 11 миллионов рублей. Соцвыплата назначена с января текущего года.

«Самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления или справки не требуется. Территориальные отделения Социального фонда перечисляют деньги в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд реестр работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация», — цитирует председателя Социального фонда России Сергея Чиркова пресс-служба.

Отметим, что выплата еще продолжается. Перечисление происходит по мере поступления реестров работников из медицинских организаций. Сумма выплаты зависит от категории специалиста и вида организации.

Напомним, по распоряжению Президента Владимира Путина, врачам центральных и районных больниц установлена выплата в 18,5 тысяч рублей, медицинский персонал среднего звена – 8 тысяч, фельдшеры – 7 тысяч, младший медперсонал – 4 тысячи. Врачам первичного звена ежемесячно будут перечислять 14,5 тысяч рублей, сотрудникам скорой – 11,5 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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