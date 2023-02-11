Чиновники изменили скандальный приказ об убийстве кабанов

Несмотря на поправки, в регионе по-прежнему потенциально можно добывать до 100 процентов зверя.

Исполняющий обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Владимир Рыжиков внес изменения в скандальный приказ от 19 января 2023 года № 16. Напомним, это был приказ «О регулировании численности охотничьих ресурсов», который разрешал добычу до 100 процентов особей кабана на достаточно обширной территории региона. Указанным документом предоставлялось право охоты на диких кабанов в радиусе 30 километров вокруг свиноводческих комплексов. А срок его действия был установлен до 31 января 2023 года.

Приказ привлек внимание не только общественности, но и надзорного органа. Так, по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой была дана оценка законности принятого чиновниками решения. Как сообщила в конце января пресс-служба прокуратуры региона, приказ был опротестован, так как в нем были выявлены нарушения требований Федерального закона «Об охоте» и «Порядка принятия решений об урегулировании численности охотничьих ресурсов», утвержденного приказом Минприроды.

В частности, в правовом акте не было конкретизировано место и площадь охотхозяйств, а также конкретные свиноводческие комплексы, вокруг которых разрешено изъятие дикого кабана.

«Отсутствие четкой регламентации места регулирования численности дикого кабана может повлечь неконтролируемую охоту на объекты животного мира», — отметили в прокуратуре региона.

И вот теперь по результатам рассмотрения протеста Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры в скандальный приказ внесены изменения.

Прежде всего, у него появилось приложение, в котором четко перечислены «места регулирования численности кабана» и количество особей, которые там можно добыть. Уточненная цифра появилась и в самом приказе. Слова «изъятие до 100 процентов поголовья» чиновники заменили словами «Количество охотничьих ресурсов, предполагаемых к добыче: 28 особей на день принятия приказа, в дальнейшем предусмотреть изъятие до 100 процентов поголовья (в количестве – по результатам учетов численности)». Иными словами, потенциальная стопроцентная добыча, по большому счету, не отменена. Также чиновники изменили сроки действия приказа. Напомним, действовать он должен был до конца текущего года. В новой редакции спорный пункт выглядит так: «Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 20 января 2023 года до снятия установленных ограничительных мероприятий (карантина)».

ИА «Орелград»



