Клычков изменил постановление «строевской» Коллегии

Изменения коснулись государственного природного заказника в Залегощенском районе.



Губернатор Андрей Клычков распорядился о внесении изменений в постановление Коллегии администрации Орловской области от 28 марта 2003 года № 56 «О создании государственного природного комплексного заказника в Залегощенском районе». Напомним, Коллегия действовала в период правления губернатора Егора Строева. Это был коллегиальный орган, неоднократно подвергавшийся критике в местной прессе. Он принимал важные решения регионального уровня, но при этом персональную ответственность за них, по сути, никто не брал. Решения действительно были коллегиальными, поэтому коллегиальной была и ответственность.

Впрочем, в данном случае внесение поправок продиктовано временем. За прошедшие 20 лет были изменены старые законы в сфере охраны природных территорий и приняты новые. Например, в 2016 году был принят закон «Об отдельных правоотношениях в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Орловской области», которого, естественно, не было, когда свое решение принимала «строевская» Коллегия.

Новым постановлением Клычков распорядился создать государственный природный комплексный заказник «Кудияры» Залегощенского района, утвердить его границы согласно одобренному им же приложению и утвердить положение о заказнике. Согласно поправкам, территория заказника относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения. При этом образование заказника не влечет изъятия у собственников, землевладельцев и землепользователей земельных участков.

«Земельные участки в границах заказника не подлежат приватизации, на этих землях действуют иные ограничения в соответствии с настоящим Положением, статьями 7, 94, 95 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и иными федеральными законами и законами Орловской области, — следует из постановления Клычкова. — Финансовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением задач, стоящих перед заказником, мер по его охране и функционированию осуществляется за счет средств областного бюджета и других финансовых источников, не запрещенных законом».

Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заказника, отныне являются: растениеводство; пчеловодство; питомники; сенокошение; недропользование; охрана природных территорий; использование лесов. Несколько пунктов «коллегиального» решения признаны утратившими силу, а пункт о государственном контроле изменен: надзорные функции возложены на сотрудников бюджетного учреждения Орловской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий», являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.

ИА «Орелград»