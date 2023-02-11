Орел подготовят к эвакуации людей и материальных ценностей

Мэрия утвердила план подготовки к весеннему половодью.

Постановление об организации пропуска паводковых вод на территории города Орла издал мэр Юрий Парахин. Он также утвердил план первоочередных мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году и список спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций и войсковых частей города Орла, которые в случае необходимости будут привлекаться на ликвидацию последствий весеннего паводка.

В соответствии с постановлением мэра в городе будет составлен график круглосуточного дежурства ответственных работников, подвижных спасательных групп на период прохождения паводка, а также будет проводиться ежедневный мониторинг паводковой ситуации. В случае начала паводка план действий будет введен немедленно. Кроме того, мэр распорядился до 28 февраля провести проверку готовности сил и средств городского звена областной территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Парахин поручил согласовать с начальником Орловского территориального гарнизона выделение на время проведения противопаводковых мероприятий двух мобильных групп из военнослужащих численностью не менее 20 человек, каждая из которых должна быть обеспечена транспортными средствами повышенной проходимости, со сроком готовности 1 час. С УМВД по городу Орлу будет согласована организация патрулирования и охраны общественного порядка, принятие мер по обеспечению охраны зданий, сооружений и имущества в зонах затопления.

Управлению экономического развития администрации города Орла поручено находиться в готовности к развертыванию подвижных пунктов питания и продовольственного снабжения для обеспечения питанием спасателей и эвакуированного населения, а также граждан, оставшихся в зоне затопления. Руководителям организаций и учреждений, попадающих в зону затопления, Парахин рекомендовал в случае необходимости организовать эвакуацию людей и материальных ценностей, принять меры к сохранению находящегося в зоне возможного затопления имущества, зданий и сооружений от повреждений ледоходом и паводковыми водами.

План также предполагает уточнение списка жилых домов, попадающих в зоны возможного затопления, и списка семей, проживающих в них, в том числе подлежащих эвакуации, разработку на местах планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения по сценариям максимального затопления. В городе пройдет проверка запасов дезинфицирующих средств, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения, доведение их до необходимых норм из расчета наиболее неблагоприятного сценария паводковой обстановки. Также проверят готовность пунктов временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления.

ИА «Орелград»