Орловец потребовал 100 тысяч рублей за «душевную боль»

В Орловской области суд рассмотрел дело о возмещении ущерба.

Как сообщили в Новодеревеньковском районном суде Орловской области, завершилось рассмотрение иска местного жителя о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, а также компенсации морального вреда. Иск подал гражданин, у которого двое ответчиков ранее похитили 35 тонн пшеницы. Последние были осуждены еще в марте 2022 года. Уголовный суд тогда оставил за потерпевшим право обратиться с иском о взыскании ущерба, что тот и сделал.

«Истец обратился в суд с иском о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением в сумме 280 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба районного суда. — Также просил взыскать компенсацию морального вреда, поскольку ответчики причинили ему физические и нравственные страдания, которые выразились в сильной душевной боли, страхе и в постоянных переживаниях».

Компенсацию морального вреда потерпевший сам оценил в 100 тысяч рублей. В судебном заседании ответчики возражали в отношении заявленных требований, однако суд установил, что требования истца являются законными. Вопрос заключался только в сумме взыскания. Что касается материального ущерба, тут суд опирался на данные имеющихся в материалах уголовного дела документов. Согласно им, стоимость похищенного зерна составляла 280 тысяч рублей. Так что в этой части иск был удовлетворен полностью – двоих преступников обязали в солидарном порядке выплатить потерпевшему указанную сумму.

А вот в требовании о взыскании 100 тысяч рублей моральной компенсации за «душевную боль» истцу было отказано. Суд пришел к выводу, что «каких-либо действий ответчиков, непосредственно направленных на нарушение личных неимущественных прав истца, материалы дела не содержат. Наличие душевной боли, страха, постоянные переживания и отсутствии сна, без установления причинной связи с действиями ответчиков не является основанием для взыскания в пользу истца компенсации морального вреда». Впрочем, решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано обеими сторонами.

ИА «Орелград»