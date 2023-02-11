Орловских казаков и священников призвали отчитаться

Обращение к целому ряду организаций опубликовал региональный Минюст.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области выступило с обращением к целому ряду организаций и объединений, в котором содержится призыв не забывать о приближающихся сроках отчетности. Так, одно из таких посланий адресовано религиозным организациям. Ведомство напоминает, что религиозным организациям, получившим в течение одного года денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в срок до 15 апреля 2023 года необходимо представить отчет о своей деятельности.

Он также должен содержать данные о персональном составе руководящих органов, целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций.

«Кроме того, религиозные организации, получившие денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, обязаны ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для опубликования указанный отчет», — напоминает региональный Минюст.

Орловским благотворительным организациям ведомство напоминает о требованиях Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». В соответствии с ним в срок до 31 марта 2023 года необходимо предоставить в Управление Минюста отчет, содержащий сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований по использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации. Также там должны присутствовать сведения о персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией, составе и содержании благотворительных программ, а также о нарушениях, выявленных в результате проверок налоговых органов, и принятых мерах по их устранению.

Еще одно обращение адресовано казачьим обществам Орловской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Им в срок до 15 апреля 2023 года необходимо предоставить в Управление Минюста сведения об общей численности его членов. Хуторское, станичное и городское казачье общество вместе с указанными сведениями представляет также список казаков, в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы.

ИА «Орелград»