В Мценске проверили расходы чиновников на СМИ

11.2.2023 | 14:25 Новости, Экономика

Многочисленные публикации оплачивались за бюджетный счет.


Мценский горсовет народных депутатов заслушал отчет о результатах контрольного мероприятия, проведенного местной Контрольно-счетной палатой. Речь идет о проверке расходования бюджетных средств, направленных на опубликование материалов органов местного самоуправления города Мценска, в том числе их структурных подразделений, за 2020-2021 годы. Информацию аудиторов депутаты приняли к сведению и предложили администрации города «изучить вопрос о возможности сокращения расходов бюджетных средств на опубликование правовых актов органов местного самоуправления и иной официальной информации».

Проверка была плановой. КСП подсчитала, что на публикацию материалов органами местного самоуправления в целом в проверенный период было израсходовано 1,372 миллиона рублей, в том числе в 2020 году — 652,48 тысячи, в 2021 году – 719,8 тысячи рублей. В проверяемом периоде было заключено 36 договоров с редакцией районной газеты на указанную выше сумму 1,372 миллиона рублей. В рамках заключенных договоров публиковались нормативно-правовые акты и информационные материалы.

Аудиторы детально подсчитали объемы публикаций и выяснили, что денежные средства за оказание данных услуг перечислялись платежными поручениями на основании соответствующих актов. В части оплаты договоры были исполнены в установленные сроки. Также в ходе проверки было установлено, что материалы чиновников и депутатов публиковались по расценкам, указанным в прайс-листах, и составляли: 3 рубля за 1 квадратный сантиметр для нормативно-правовых актов администрации города Мценска и Мценского городского Совета народных депутатов; 13 рублей за 1 квадратный сантиметр для опубликования информации комитетов, отделов, управлений администрации города Мценска.

При публикации в районной газете соболезнований стоимость услуг рассчитывалась также исходя из расценок, указанных в прайс-листах на 2020 год и 2021 год, и составляла 400 рублей за одно соболезнование. Контрольно-счетной палатой выборочно производились замеры печатной площади газеты, используемой для размещения нормативно-правовых актов и информационных материалов. В ходе замеров расхождений установлено не было. Словом, никаких нарушений аудиторы не нашли.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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