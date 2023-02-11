В Орловской области объявили конкурс народного ремесла

Работы представят на межрегиональной выставке декоративно-прикладного искусства.

Орловский областной центр народного творчества объявил о проведении межрегиональной выставки декоративно-прикладного искусства «Ремесло. Новый формат». Мероприятие проводится центром во взаимодействии с департаментом культуры Орловской области и автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Духовно-патриотический центр Вятский посад». Экспозиция разместится в здании Вятского посада, открытие выставки запланировано 5 апреля 2023 года.

Главные цели мероприятия: выявление талантливых мастеров декоративно-прикладного творчества, художников-любителей, поддержка их деятельности и обмен творческим опытом. Кроме того, ставятся такие задачи, как сохранение народной культуры и популяризация любительского художественного творчества, приобщение к художественным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству различных категорий населения, патриотическое воспитание и формирование эстетического вкуса.

Для участия в выставке приглашаются индивидуальные мастера декоративно-прикладного искусства в возрасте от 16 лет, а также творческие коллективы независимо от ведомственной принадлежности. Им следует подать заявку до 3 марта. От каждого участника примут не более трех оригинальных работ или композиций, выполненных в период с 2018 по 2023 год в следующих техниках: ручное ткачество, авторская вышивка, кружевоплетение, лоскутное шитье, батик, валяние из шерсти, авторская кукла, авторская керамика, резьба и точение по дереву, корнепластика, плетение из природных материалов, роспись по дереву, стеклу, металлу, художественная обработка металла и другие виды декоративно-прикладного искусства.

Размеры, материал и техника исполнения не ограничены. Участие в выставке для автора подтверждается только официальным приглашением оргкомитета, который проводит отбор на основе электронных заявок. «Отрицательное решение оргкомитета неоспоримо, — следует из официального положения о выставке. — Оргкомитет имеет право не объяснять причины отказа». Отметим, что по условиям участники сами, любым удобным для них способом – самостоятельно или через представителей, должны будут доставить свои произведения в Орловский областной центр народного творчества до 24 марта. Все участники будут награждены дипломами.

ИА «Орелград»